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Разумков обсудил с Рикером взаимодействие в экономике, обороне и проведении реформ

Разумков обсудил с Рикером взаимодействие в экономике, обороне и проведении реформ
00:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Участники встречи обсудили отдельные вопросы двустороннего сотрудничества между Украиной и Соединенными Штатами Америки.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков встретился с и.о. помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипом Рикером (Philip Reeker), сообщается на официальном сайте украинского парламента.

"Участники встречи обсудили отдельные вопросы двустороннего сотрудничества между Украиной и Соединенными Штатами Америки, в частности развитие взаимодействия в экономической, политической, оборонной и других сферах, а также во внедрении реформ", - говорится в сообщении.

Разумков отметил, что Верховная Рада готова активно сотрудничать с США.

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Как сообщалось, Рикер в ходе визита в Украину планирует встречи с командой посольства США и официальными лицами Украины в Киеве. 18 марта он стал первым заместителем помощника госсекретаря и и.о. помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии.

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Оборона, Экономика, Проведение реформ, Дмитрий Разумков, Филип Рикер.
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