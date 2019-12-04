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Трагедия в Одессе: Труханов объявил двухдневный траур

Трагедия в Одессе: Труханов объявил двухдневный траур
20:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Одессе объявлен двухдневный траур в связи с пожаром в колледже.

Четверг и пятница, 5 и 6 декабря, объявлены траурными днями в Одессе, сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

"4 декабря 2019 года в здании государственного высшего учебного заведения "Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса", расположенного по адресу: г.Одесса, ул.Троицкая, 25, произошел масштабный пожар, который привел к гибели людей. Учитывая изложенное… огласить 05, 06 декабря 2019 года днями траура в городе Одесса", - говорится в тексте распоряжения, который Труханов опубликовал на своей странице в соцсети Facebook в среду.

Согласно распоряжению, государственные флаги и флаги Одессы в эти дни будут приспущены и дополнены траурными лентами. Также рекомендуется ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий в городе.

"Мэрия продолжает оказывать всю необходимую помощь пострадавшим при пожаре на Троицкой, в том числе, медицинскую. Создан городской оперативный штаб. В связи с трагедией завтрашний день объявлен в Одессе траурным", - написал городской голова.

Как сообщалось, в 10:12 среды в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г.Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв.м и в 14:18 был локализован. В результате пожара 17-летняя студентка скончалась. По данным СМИ, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Масштабный пожар в колледже: что происходит в Одессе

На брифинге ГСЧС в Киеве отмечалось, что местонахождение ещё 15 человек устанавливается, но эта цифра приблизительная.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

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Одесса, Пожар, Геннадий Труханов.
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