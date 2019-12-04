Пожар в Одессе: погибла 17-летняя девушка, преподавательница жива

Новости Украины:В ГСЧС подтвердили гибель 17-летней девушки вследствие пожара в Одессе.

Работы по эвакуации людей из горящего здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса завершены, ликвидация самого пожара продолжается, вследствие пожара погибла 17-летняя девушка, сообщается на странице Главного управления ГСЧС в Одесской области в Facebook.

"По состоянию на 15:00 в результате пожара погибла 17-летняя девушка и пострадали 22 человека, из них 6 сотрудников ГСЧС. Работы по эвакуации людей завершены. Ликвидация пожара продолжается", - говорится в сообщении.

К тушению от ГСЧС привлечено 120 человек личного состава и 20 единиц техники. На месте работает оперативная группа Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

Как сообщалось, в 10:12 среды в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г.Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс кв.м и в 14:18 был локализован. В результате пожара пострадали и были госпитализированы 22 человека, одна женщина впоследствии скончалась.

Изначально сообщалось, что погибшая – 43-летняя преподавательница колледжа, позже СМИ сообщили, что во время опознания произошла путаница и на самом деле скончалась 17-летняя студентка, а преподаватель жива, но находится в тяжелом состоянии. Всего в тяжелом состоянии находятся двое пострадавших.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.