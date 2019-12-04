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Полиция начала расследовать причины пожара в Одесском колледже

Полиция начала расследовать причины пожара в Одесском колледже
17:07 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Нацполиция

Новости Украины:Полиция открыла уголовное производство по факту несоблюдения правил пожарной безопасности.

По факту пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса полицейские открыли уголовное производство.

Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области, событие квалифицированно как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности (ч. 2 ст.270 УК Украины).

Как отмечается, сообщение о возгорании в учебном заведении на улице Троицкой поступило в полицию сегодня около 10.00.

Пожар в Одесском колледже: количество пострадавших возросло (Фото, видео)

"По предварительным данным, во время пожара пострадали 22 человека. Все они госпитализированы в медицинские учреждения. В больнице от полученных травм скончалась 33-летняя работница колледжа", - говорится в сообщении.

В настоящее время полицейские и спасатели продолжают работать на месте происшествия. Мероприятия по ликвидации пожара продолжаются. Причины возгорания устанавливаются.

Напомним, сегодня утром в центре Одессы произошел пожар в учебном корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. По данным мэрии, при пожаре пострадало более 20 человек, из которых 9 – дети. Погибла преподаватель колледжа. Пожар локализован на площади 4 тыс. кв. метров.

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Одесса, Пожар, Нацполиция, Пожар в Одесском колледже.
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