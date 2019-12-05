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Пожар в Одесском колледже: спасатели уточнили количество пострадавших

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Пожар в Одесском колледже: спасатели уточнили количество пострадавших
08:12 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

Новости Украины:В результате пожара в колледже Одессы 1 человек погиб и 27 человек пострадали.

Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса локализован, в результате пожара 1 человек погиб и 27 человек пострадали, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 6:45 5 декабря открытого огня не наблюдается, подразделениями ГСЧС проводится тушение отдельных очагов тления в здании. Наблюдается обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания. В результате пожара 1 человек погиб и 27 человек пострадали (из них 13 подростков и 7 сотрудников ГСЧС). К ликвидации последствий пожара от ГСЧС привлечено 103 чел. и 16 ед. техники ГСЧС. На месте работает оперативная группа ГСЧС Украины", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в четверг утром.

Судьба 14 человек, которые считаются пропавшими, в настоящее время неизвестна.

Заместитель городского головы Одессы Андрей Котляр обнародовал список пострадавших во время пожара.

Спасатели назвали вероятную причину пожара в Одессе

Котляр опубликовал список пострадавших, на своей странице в Фейсбук, уточнив, что 27 пострадавших размещены в шести медицинских учреждениях города. Среди пострадавших как минимум 13 несовершеннолетних, преподаватель колледжа, бухгалтер и несколько спасателей ГСЧС.

Напомним, вчера утром стало известно, что в Одессе горит колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

По словам очевидцев, люди, спасаясь от пожара, выпрыгивали из окон. Позже была названа возможная причина пожара: его могла спровоцировать старая проводка, которую не меняли с 1966 года. В городе объявили двухдневный траур.

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Одесса, Пожар, ГСЧС, Пожар в Одессе, Пожар в Одесском колледже, Причины пожара в Одессе.
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