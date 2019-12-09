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Маркарова анонсировала полмиллиарда евро помощи от ЕС

Маркарова анонсировала полмиллиарда евро помощи от ЕС
08:26 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Подписание нового соглашения с Международным валютным фондом позволит Украине получить полмиллиарда евро макрофинансовой помощи от Европейского союза.

Министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что благодаря достижению соглашения с Международным валютным фондом о новой программе, Украина может получить 500 миллионов евро помощи от Евросоюза. Об этом 8 декабря сообщила в Facebook министр финансов Оксана Маркарова.

"Достижение соглашения с МВФ открывает двери к получению 500 миллионов евро макрофинансовой помощи от ЕС на очень выгодных условиях в ближайшие месяцы", − отметила она.

Напомним, 7 декабря Международный валютный фонд достиг договоренности с украинским правительством о новой трехлетней программе расширенного финансирования EFF на 4 млрд специальных прав заимствования (SDR) - около 5,52 млрд долларов.

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Министр финансов Оксана Маркарова заявляла, что планирует прекратить сотрудничество с Международным валютным фондом, чтобы Украина с 2023 года обеспечивала себя сама.

В свою очередь источники в разных госструктурах заявляли о том, что Украина не успеет получить окончательное решение от МВФ до конца 2019 года, но может еще в декабре подписать меморандум о дальнейшем сотрудничестве. Следующая возможность официально получить программу Фонда у Украины будет в феврале.

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МВФ, ЕС, Евросоюз, Минфин, Оксана Маркарова, Помощь ЕС.
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