Обвал гривны: каким будет курс валют после затяжных праздников

Национальный банк Украины на пятницу, 3 января, ослабил гривну на 39 копеек – до 23,68 гривен за доллар.
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в пятницу, 27 декабря.
Также стоимость евро увеличилась на 62 копейки.
НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
Доллар США — 23,68
Евро — 26,42
Польский злотый — 6,19
10 российских рублей — 3,82
Швейцарский франк — 24,27
Юань — 3,39
Турецкая лира — 3,98
Фунт стерлингов — 31,02
Белорусский рубль — 11,25
Как известно, последние дни 2019 года были неудачными для гривни: впервые с октября недельные торги на межбанке закончились подорожанием доллара – почти на 50 копеек до 23,74/23,79 грн/$. На таком уровне курс доллара продержится минимум до 3 января – первого полноценного рабочего дня банковской системы после праздников.