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Понедельник, 30.12.2019
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Обвал гривны: каким будет курс валют после затяжных праздников

Обвал гривны: каким будет курс валют после затяжных праздников
08:38 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Гривня подешевела в последнюю неделю 2019 года.

Национальный банк Украины на пятницу, 3 января, ослабил гривну на 39 копеек – до 23,68 гривен за доллар.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в пятницу, 27 декабря.

Также стоимость евро увеличилась на 62 копейки.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

  • Доллар США — 23,68

  • Евро — 26,42

  • Польский злотый — 6,19

  • 10 российских рублей — 3,82

  • Швейцарский франк — 24,27

  • Юань — 3,39

  • Турецкая лира — 3,98

  • Фунт стерлингов — 31,02

  • Белорусский рубль — 11,25

Доллар в обменниках резко подскочил

Как известно, последние дни 2019 года были неудачными для гривни: впервые с октября недельные торги на межбанке закончились подорожанием доллара – почти на 50 копеек до 23,74/23,79 грн/$. На таком уровне курс доллара продержится минимум до 3 января – первого полноценного рабочего дня банковской системы после праздников.

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Все по теме:

Гривна, Евро, Доллар, Валюта, Курс валют.
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