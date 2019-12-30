Обвал гривны: каким будет курс валют после затяжных праздников

Новости Бизнеса:Гривня подешевела в последнюю неделю 2019 года.

Национальный банк Украины на пятницу, 3 января, ослабил гривну на 39 копеек – до 23,68 гривен за доллар.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в пятницу, 27 декабря.

Также стоимость евро увеличилась на 62 копейки.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

Доллар США — 23,68

Евро — 26,42

Польский злотый — 6,19

10 российских рублей — 3,82

Швейцарский франк — 24,27

Юань — 3,39

Турецкая лира — 3,98

Фунт стерлингов — 31,02

Белорусский рубль — 11,25

Как известно, последние дни 2019 года были неудачными для гривни: впервые с октября недельные торги на межбанке закончились подорожанием доллара – почти на 50 копеек до 23,74/23,79 грн/$. На таком уровне курс доллара продержится минимум до 3 января – первого полноценного рабочего дня банковской системы после праздников.