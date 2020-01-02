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На ЕКС Украины на 1 января 2020 года было 17,5 млрд грн

На ЕКС Украины на 1 января 2020 года было 17,5 млрд грн
11:56 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Госказначейство обнародовало информацию, согласно которой на счетах казначейской службы осталось 17,5 миллиардов гривень.

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 января 2020 года составил 17,547 млрд грн, что в 3 раза меньше показателя месяцем ранее.

Как свидетельствуют данные на сайте Госказначейства, при этом текущий остаток в 1,8 раза больше показателя на начало 2019 года.

Как сообщалось ранее, остаток средств на едином счете Госказначейства на 1 января 2019 года составил 9,861 млрд грн, что в 1,9 раза больше показателя на 1 января 2018 года.

Запасы газа в ПГХ Украины сократились на 13%

Объем средств на едином казначейском счете постоянно меняется, увеличиваясь во время поступлений налогов и других обязательных платежей в государственный и местный бюджеты и снижаясь во время пиковых нагрузок по расходам.

Напомним, доходы госбюджета Украины в 2019 году определены в размере 1,26 трлн грн, в том числе общего фонда – 928,51 млрд грн, расходы – 1,112 трлн грн и 1,005 трлн грн.

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Гривна, Деньги, Экс, Казначейство, Счет Госказначейства.
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