Сколько украинцы наменяли валюты в 2019-м году

Новости Бизнеса:В декабре 2019-го украинцы больше всего за год продавали и покупали валюту.

Национальный банк Украины опубликовал годичный отчет о наличном валютном рынке. Таким образом, украинцы в декабре больше всего за 2019-й год продавали и покупали валюту. Население Украины в декабре 2019 года продало коммерческим банкам наличной валюты на 1668,6 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1487,1 млн долларов.

Если подсчитать разницу между покупкой и продажей валюты, то получается что украинцы в 2019-м году больше продали валюты, чем купили. Разница в 175 млн долларов образовалась только в самом конце года - в декабре.

Напомним, в Кабмине спрогнозировали, что доллар в следующем году будет стоить не больше 28 гривен.