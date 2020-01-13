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Что будет с курсом гривны: в Нацбанке дали прогноз

Что будет с курсом гривны: в Нацбанке дали прогноз
13:56 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:В Нацбанке считают, что курс гривны может укрепиться в этом году.

В Национальном банке считают, что в 2020 году курс гривни может колебаться в обе стороны, в том числе в сторону укрепления.

Об этом заявила первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова в интервью FinClub.

"В ходе кризиса мы наблюдали шоковую девальвацию гривны, вызванную не экономическими факторами, а ожиданиями и страхом. Нынешнее укрепление гривны - это результат реформ последних лет. Оно могло бы начаться и раньше, но какой-то степени сдерживалось неопределенностью, связанной с двойными выборами в стране.

Подобный путь проходили и другие страны, которые реализовывали режим инфляционного таргетирования. Например, Чехия или Польша в начале 2000-х", - подчеркивает Рожкова.

Она также заявила, что укрепление курса гривны является результатом выкупа в резервы рекордного объема валюты и привлечения внешнего инвестирования в государственные и частные компании.

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"Курс, который мы видим, - это отражение рыночных тенденций. Мы выкупили в резервы рекордный объем валюты за 14 лет чистая покупка - 7,9 млрд долл в 2019-м. При этом нерезиденты завели около 4,3 млрд долл в ОВГЗ.

То есть были и другие факторы укрепления гривни: это и рост производительности в агросекторе, и внешнее финансирование, которое привлекали и государственные, и частные компании - "Нафтогаз", "Кернел" и другие. И в 2020 году курс может умеренно колебаться в обе стороны, в том числе и укрепляться", - резюмирует Рожкова.

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НБУ, Курс гривны, Курс доллара, Екатерина Рожкова.
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