Вашингтон больше не считает Китай страной, манипулирующей валютой

Новости Бизнеса:США исключили Китай из списка стран, манипулирующих валютой.

Министерство финансов США больше не рассматривает Китай страной, манипулирующей валютой.

Об этом говорится в распространенном в понедельник полугодовом докладе казначейства по макроэкономике и валютной политике торговых партнеров США, передает РБК.

В своем отчете Минфин США заявил, что Китай взял на себя "обязательные для исполнения обязательства воздержаться от конкурентной девальвации" и согласился опубликовать соответствующие данные об обменных курсах и внешних расчетах в рамках предварительной торговой сделки.

Решение принято на фоне визита в Вашингтон высокопоставленной китайской делегации в преддверии подписания в среду предварительного торгового соглашения между странами, отмечает Reuters.

Как сообщалось ранее, в августе прошлого года Минфин США признал Китай страной, манипулирующей валютой. Вашингтон пообещал работать с Международным валютным фондом (МВФ) для устранения "несправедливого преимущества".