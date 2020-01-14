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Нестабильность валюты: биткоин подскочил в цене

Нестабильность валюты: биткоин подскочил в цене
13:49 Сегодня Телеграф Економическая правда Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:За первые две недели 2020 года биткоин подорожал на 20%.

На торгах во вторник среднерыночная стоимость биткоина выросла на 5,5% до 8574 долларов, в целом за первые две недели 2020 года биткоин подрожчав на 20%.

Об этом пишет Bloomberg.

"Ожидается, что стоимость биткоина будет расти, а запуск торговли биткоин-опционами биржей CME Group, вероятно, только ускорит рост", - заявил руководитель отдела развития бизнеса биржи Luno Виджай Айяр.

НБУ почти втрое увеличил выкуп валюты

Отмечается, что после нестабильного 2019 года за первые две недели 2020 года биткоин подорожал на 20%.

Напомним, крупнейшая цифровая валюта Bitcoin с июля 2010 года подорожала более чем на 9 миллионов процентов.

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Валюта, Bitcoin, Криптовалюта, Биткоин.
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