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Кабмин пересмотрит стратегию госбанков

Кабмин пересмотрит стратегию госбанков
12:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Кабмин намерен в 2020г пересмотреть стратегию госбанков для скорейшего сокращения госдоли и NPL.

Кабинет министров Украины намерен в 2020 году пересмотреть стратегию госбанков для скорейшего сокращения государственной доли и удельного веса неработающих кредитов (NPL), сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

"В государственном финансовом секторе мы будем пересматривать нашу стратегию по госбанкингу. Мы сделаем ее более амбициозной, поскольку хотим более стремительно снижать долю государства в данном секторе, хотим быстрее найти эффективных собственников или международных сопартнеров для государственных банков. 2020-й станет годом, когда мы наконец-то очень активно и эффективно урегулируем проблему legacy проблемных кредитов в государственных банках", - сказала Маркарова, выступая на презентации Стратегии развития финансового сектора до 2025 года в Киеве.

Она также сообщила, что вопрос частичного выхода государства из Укрэксимбанка или сохранения в нем 100%-нойи за государством ещё обсуждается. Из ПриватБанка и Укргазбанка государство намерено выйти полностью, из Ощадбанка - частично, напомнила Маркарова.

Обнародована стратегия развития финсектора Украины

При этом она добавила, что в ближайшее время ожидается завершение сделки с Международной финансовой корпорацией (IFC) по предоставлению кредита государственному Укргазбанку с возможностью его последующей конвертации в уставный капитал банка и дальнейшего поиска с IFC стратегического инвестора.

Как сообщалось, совет директоров IFC 11 ноября 2019 года одобрил выделение Укргазбанку 5-летнего займа на EUR30 млн с возможностью конвертации его в долю в акционерном капитале финучреждения в размере до 20%.

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Кабмин, Госбанки, Госдолги, NPL.
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