Курс валют 22 января: гривна вновь занимает позиции

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины установил на среду, 22 января, курс доллара на уровне 24,25 грн.

Национальный банк Украины на среду, 22 января, укрепил официальный курс гривни на 7 копеек — до 24,25 грн за доллар против 24,3257 грн за доллар вторник.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 24,25 грн за доллар против 24,32 грн за доллар вторник, курс гривни к евро установлен на уровне 26,96 грн против 26,95 грн накануне.

Курсы валют на 22 января:

1 доллар США — 24,25

1 евро — 26,96

1 польский злотый — 6,36

10 российских рублей — 3,93

1 швейцарский франк — 25,10

1 юань — 3,51

Как сообщалось ранее, в 2019 году система электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины осуществила операций на 32 трлн грн, что на 28% больше, чем в 2018 году.