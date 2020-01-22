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Курс валют 22 января: гривна вновь занимает позиции

Курс валют 22 января: гривна вновь занимает позиции
08:40 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины установил на среду, 22 января, курс доллара на уровне 24,25 грн.

Национальный банк Украины на среду, 22 января, укрепил официальный курс гривни на 7 копеек — до 24,25 грн за доллар против 24,3257 грн за доллар вторник.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 24,25 грн за доллар против 24,32 грн за доллар вторник, курс гривни к евро установлен на уровне 26,96 грн против 26,95 грн накануне.

Курсы валют на 22 января:

1 доллар США — 24,25

1 евро — 26,96

1 польский злотый — 6,36

10 российских рублей — 3,93

1 швейцарский франк — 25,10

1 юань — 3,51

Нацбанк вложил свои международные резервы в ценные бумаги

Как сообщалось ранее, в 2019 году система электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины осуществила операций на 32 трлн грн, что на 28% больше, чем в 2018 году.

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НБУ, Евро, Доллар, Курс гривны, Курс валют, Курс гривны к доллару, Курс доллара к гривне.
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