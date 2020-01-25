Сковорода и Шевченко: НБУ назвал топ купюр среди фальшивомонетчиков

Новости Бизнеса:В НБУ говорят, что наиболее популярными деньгами среди фальшивомонетчиков были купюры сторого образца.

В НБУ заявили, что в прошлом году среди фальшивомонетчиков пользовались популярностью купюры старого образца номиналом 500 и 100 гривень. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Умельцы пичатали деньги на принтере, взяв за основу банкноту номиналом 500 гривень 2006 года, и 100 гривень образца 2005 года. Они были расчитаны на невнимательных украинцев.

В целом же, говорят в Нацбанке, уровень подделки банкноты, в прошлом году, остался на стабильно низком уровне. На 1 миллион штук настоящих денег приходилось почти 3 фальшивых банкнот. В 2018 году этот показтель составлял 2,5 штук, а в 2017- 3,6 штук.

Для сравнения, в Европе этот показатель составил 27 фальшывих купюр в 2018 году, и 33 в 2017 году.

В НБУ говорят, что фальшывие деньги чаще всего сбывались через кассы учреждений торговли, быстрого питания, автозаправочных станций. Среди изъятых из оборота в 2019 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали: доллары (75% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты); евро 23%; российские рубли и английские фунты стерлингов 2%.

Напомним, банкноты евро продолжают оставаться надежным средством платежа, сообщил Европейский центробанк (ЕЦБ), публикуя в пятницу данные исследования за вторую половину прошлого года.