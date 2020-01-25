Фальшивые деньги: какие купюры чаще всего подделывали в 2019 году

Новости Бизнеса:В Нацбанке рассказали, какие банкноты чаще всего подделывали в 2019 году.

В 2019 году чаще всего подделывали банкноты старого образца – номиналом 500 грн образца 2006 года и 100 грн образца 2005-го, сообщила пресс-служба НБУ. В же целом уровень подделки банкнот национальной валюты по результатам прошлого года оставался стабильно низким.

На 1 млн штук настоящих гривен в 2019-м приходилось около 2,9 штук фальшивых (в 2018 году – 2,5 штук, в 2017-м – 3,6 штук), свидетельствует мониторинг состояния изъятия из обращения банкнот национальной валюты в Украине. Для сравнения, в странах ЕС, по данным ЕЦБ, в 2018-м этот показатель составил около 27 штук фальшивых евро (в 2017-м – 33 штуки).

В основном изъятые из обращения поддельные банкноты нацвалюты печатались с использованием принтеров и были рассчитаны на невнимательность граждан и кассовых работников учреждений торговли. Выявленные поддельные банкноты чаще всего сбывались через кассы учреждений торговли, быстрого питания, автозаправочных станций и т. п.

Среди изъятых из обращения в 2019 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали:

доллары (75% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты);

евро (23%);

российские рубли и английские фунты стерлингов (2%).

Как известно, на днях стало известно, что Украину наводнили поддельные гривны. Речь идет о фальшивках номиналом 200 гривен высокого качества. Как отмечали в НБУ, на 200-гривневых купюрах, которые печатали под серию 2007 года, указан неправильный год выпуска — 2014-й. Они изготовлены на качественной бумаге – специальной защищенной. По всей ее площади просматривается водяной знак в виде темных и светлых букв "S".