Большинство украинцев согласились бы получать зарплату "в конвертах"

Новости Украины:16,6% участников опроса добавили, что они официально трудоустроены и получают часть зарплаты «в конвертах».

Почти 60% опрошенных украинцев заявили, что согласились бы получать часть зарплаты «в конвертах» и одновременно иметь отметку в трудовой книжке без письменного договора. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Среди сторонников зарплаты «в конвертах» больше всего наемных и самозанятых работников. На незадекларированную зарплату соглашаются и 46% неработающих и свыше 46% работодателей.

16,6% участников опроса добавили, что они официально трудоустроены и получают часть зарплаты «в конвертах».

Социологи же отмечают, что не все украинцы могли быть откровенными и процент таких работников больше из-за глубокого укоренения нарушения законодательства в сознании граждан.

Как сообщил главный научный сотрудник Института экономики промышленности Национальной академии наук Украины Юрий Харазишвили, общий объем теневого валового внутреннего продукта (ВВП) Украины на конец 2020 года составит почти 2 триллиона гривень.