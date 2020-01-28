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Курс валют на 28 января: евро и доллар подорожали

Курс валют на 28 января: евро и доллар подорожали
08:34 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины установил на вторник, 28 января, курс доллара на уровне 24,59 грн.

На вторник, 28 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 24,60 грн/$.

Курс доллара по сравнению с понедельником, 27 января, вырос на на 27 копеек.

Курс евро установлен на уровне 27,12 грн/€. Он также вырос на 27 копеек.

Курсы валют на 28 января:

1 доллар США — 24,5984

1 евро — 27,121

1 польский злотый — 6,3486

10 российских рублей — 3,9237

1 швейцарский франк — 25,3762

1 юань — 3,5566

Нацбанк вложил свои международные резервы в ценные бумаги

Как сообщалось ранее, в 2019 году система электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины осуществила операций на 32 трлн грн, что на 28% больше, чем в 2018 году.

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Все по теме:

НБУ, Евро, Доллар, Курс гривны, Курс валют, Курс гривны к доллару, Курс доллара к гривне.
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