Курс валют на 28 января: евро и доллар подорожали

На вторник, 28 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 24,60 грн/$.
Курс доллара по сравнению с понедельником, 27 января, вырос на на 27 копеек.
Курс евро установлен на уровне 27,12 грн/€. Он также вырос на 27 копеек.
Курсы валют на 28 января:
1 доллар США — 24,5984
1 евро — 27,121
1 польский злотый — 6,3486
10 российских рублей — 3,9237
1 швейцарский франк — 25,3762
1 юань — 3,5566
Как сообщалось ранее, в 2019 году система электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины осуществила операций на 32 трлн грн, что на 28% больше, чем в 2018 году.