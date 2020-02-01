Популяризация безналичной оплаты: ГНС подписала меморандум с Visa

Новости Бизнеса:Налоговая служба подписала меморандум о сотрудничестве с Visa.

Государственная налоговая служба подписала меморандум о сотрудничестве с Visa в сфере развития безналичных платежей.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС в Facebook.

"Мы подписали меморандум с всемирно известной компанией VISA. Это стратегический технологический партнер, который будет помогать нам реформироваться, улучшать сервис для наших клиентов - граждан и бизнеса. Вместе мы будем способствовать популяризации безналичных расчетов в стране. Прежде всего, чтобы уменьшить теневой и неучтенный сектор экономики и повысить уровень благополучия украинцев", - заявил глава Налоговой Сергей Верланов.

ГНС и Visa, в частности, договорились провести медиамероприятия по повышению финансовой и налоговой грамотности украинцев, а также - информировать граждан о преимуществах использования электронных платежей.