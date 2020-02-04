Нацбанк подсчитал количество иностранных инвестиций за прошлый год

Новости Бизнеса:В Нацбанке заявили, что в прошлом году приток инвестиций вырос на до 2,5 миллиардов долларов.

Приток прямых иностранных инвестиций в экономику Украины за 2019 год в целом составил 2,5 млрд долл., что на 6% выше показателя годом ранее.

Как свидетельствует статистика платежного баланса на сайте Национального банка Украины, портфельные инвестиции за этот период, которые включают вложения нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа, составили 5,1 млрд долл., что в 2,5 раза больше показателя годом ранее.

Поступления прямых иностранных инвестиций в экономику Украины в 2018 году, по оценкам Национального банка, составили 2,4 млрд долл.

Напомним, в НБУ прогнозируют рост международных валютных резервов до $29 миллиардов уже в этом году.