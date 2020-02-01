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Суббота, 01.02.2020
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НБУ оштрафовал на 2 миллиона банк мужа Маркаровой

НБУ оштрафовал на 2 миллиона банк мужа Маркаровой
17:17 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:НБУ оштрафовал "Акордбанк" на два милиона гривень за нарушение финансового законодательства.

Национальный банк по результатам проверок в январе 2020 года оштрафовал "КБ "Аккордбанк" на 2,3 млн грн за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что банк оштрафовали за ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы предотвращения легализации криминальных доходов, ненадлежащее изучения клиентов (их представителей) и анализ их финансовых операций.

Согласно Единому государственному реестру юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, конечным бенефициарным владельцем "Аккордбанка" является Даниил Волынец - муж министра финансов Оксаны Маркаровой.

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По данным Нацбанка, на 1 декабря 2019 года активы банка составляли 2,47 млрд грн.

Напомним, Национальный банк готовит к введению в обращение обновленные банкноты номиналом 200 гривен с усовершенствованной системой защиты.

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НБУ, Банк, Минфин, Оксана Маркарова.
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