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В НБУ показали новые 200 грн: когда банкноту введут в обращение

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В НБУ показали новые 200 грн: когда банкноту введут в обращение
13:05 Сегодня Телеграф Фото: НБУ via Flickr

Новости Бизнеса:Национальный банк готовит к введению в обращение обновленные банкноты номиналом 200 гривен с усовершенствованной системой защиты.

Обновленная банкнота в 200 грн появится в обращении уже 25 февраля 2020 года.

Как сообщают в НБУ, ее дизайн будет наследовать современные банкноты номиналом 20, 100, 500 и 1000 гривен.

На банкноте нового образца номиналом 200 грн сохранены основные изображения банкноты образца 2007 года. В частности, на лицевой стороне размещен портрет Леси Украинки, а на оборотной стороне – изображение здания Въездной башни Луцкого замка.

Портрет Леси Украинки перемещен в центр банкноты (ранее был с правой стороны), – сообщает пресс-служба НБУ.

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Размер обновленных 200 грн и их цветовая гамма не изменятся.

Новыми банкнотами будут заменять изношенные и поврежденные 200 грн образца 2007 года. Они будут находиться в обращении вместе со старыми банкнотами.

Указанным обновлением НБУ будет повышать надежность украинских денег.

Напомним, в Нацбанке рассказали, какие банкноты чаще всего подделывали в 2019 году.

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НБУ, Деньги, Гривны, Банкноты, Купюры, 200 грн.
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