Практически за бесценок: "ПриватБанк" расстанется с частью своих активов

Новости Бизнеса:"Приватбанк" выставил на продажу 7 нефтебаз со скидкой до 90%.

Крупнейший банк Украины "ПриватБанк" выставил на электронный аукцион OpenMarket семь нефтебаз со значительной уценкой от 7% до 90% от стоимости.

Как сообщили в пресс-службе государственного предприятия "Система электронных торгов арестованным имуществом" (СЕТАМ, онлайн-аукцион OpenMarket), нефтебазы находятся в Кировоградской, Харьковской, Житомирской и Сумской областях.

"Например, производственные комплексы, которые раньше стоили более 16 млн грн, теперь можно приобрести со стартовой ценой 4,7 млн грн, а цена на те, которые стоили более десяти миллионов, сейчас снизилась до одного миллиона гривен", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что аукцион запланирован на 20 февраля текущего года.

"Нефтебазы от "ПриватБанка" уже неоднократно продавались на нашем онлайн-аукционе. Я уверен, что снижение стартовой цены до 90% добавит лотам еще большей привлекательности среди участников торгов", - цитирует пресс-служба исполняющего обязанности генерального директора СЕТАМ Николая Писанчина.

"ПриватБанк" (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Банк находится в собственности государства с декабря 2016 года.

Государственное предприятие "Система электронных торгов арестованным имуществом" (СЕТАМ) с 2014 года реализует через онлайн-аукционы имущество, арестованное Государственной исполнительной службой Украины. В 2017 году предприятие изменило название электронной площадки на OpenMarket.

За пять лет своей деятельности госпредприятие "СЕТАМ" провело 60 тысяч аукционов, а сумма реализованных активов составила почти 11,5 млрд грн.

Напомним, Кредит был выдан в рамках доступного кредитования для предпринимателей "5-7-9".