Скачать
Вторник, 11.02.2020
В Офисе президента прокомментировали смену руководства
В Офисе президента прокомментировали смену руководства
Зеленский и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе
Зеленский и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе
Украина встретится с Японией в плей-офф Кубка Федерации
Украина встретится с Японией в плей-офф Кубка Федерации
Влад Яма поразил своих поклонников сменой имиджа (Фото)
Влад Яма поразил своих поклонников сменой имиджа (Фото)

Практически за бесценок: "ПриватБанк" расстанется с частью своих активов

Практически за бесценок: "ПриватБанк" расстанется с частью своих активов
15:05 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:"Приватбанк" выставил на продажу 7 нефтебаз со скидкой до 90%.

Крупнейший банк Украины "ПриватБанк" выставил на электронный аукцион OpenMarket семь нефтебаз со значительной уценкой от 7% до 90% от стоимости.

Как сообщили в пресс-службе государственного предприятия "Система электронных торгов арестованным имуществом" (СЕТАМ, онлайн-аукцион OpenMarket), нефтебазы находятся в Кировоградской, Харьковской, Житомирской и Сумской областях.

"Например, производственные комплексы, которые раньше стоили более 16 млн грн, теперь можно приобрести со стартовой ценой 4,7 млн грн, а цена на те, которые стоили более десяти миллионов, сейчас снизилась до одного миллиона гривен", - сказано в сообщении.

"ПриватБанк" запустил онлайн-переводы с иностранных карт VISA

Также сообщается, что аукцион запланирован на 20 февраля текущего года.

"Нефтебазы от "ПриватБанка" уже неоднократно продавались на нашем онлайн-аукционе. Я уверен, что снижение стартовой цены до 90% добавит лотам еще большей привлекательности среди участников торгов", - цитирует пресс-служба исполняющего обязанности генерального директора СЕТАМ Николая Писанчина.

"ПриватБанк" (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Банк находится в собственности государства с декабря 2016 года.

Государственное предприятие "Система электронных торгов арестованным имуществом" (СЕТАМ) с 2014 года реализует через онлайн-аукционы имущество, арестованное Государственной исполнительной службой Украины. В 2017 году предприятие изменило название электронной площадки на OpenMarket.

За пять лет своей деятельности госпредприятие "СЕТАМ" провело 60 тысяч аукционов, а сумма реализованных активов составила почти 11,5 млрд грн.

Напомним, Кредит был выдан в рамках доступного кредитования для предпринимателей "5-7-9".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ПриватБанк, Продажа, Нефтебаза, OpenMarket.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Главные причины употреблять чернослив каждый день
02 Сильные и красивые: продукты, которые способствуют росту волос
03 Назван напиток, который укрепит иммунитет лучше лекарств
04 Прогноз погоды: на Украину обрушится штормовой ветер и мокрый снег
05 Зеленский уволил Богдана: кто возглавит Офис президента
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский уволил Богдана: кто возглавит Офис президента
Зеленский уволил Богдана: кто возглавит Офис президента
&quot;Большое строительство&quot;: чем займется &quot;Укравтодор&quot; весной
Чем займется "Укравтодор" весной
Укрзализныця объявила конкурс на должность главы правления
Укрзализныця объявила конкурс на должность главы правления
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (03.02 – 09.02.2020)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь