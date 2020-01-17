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"ПриватБанк" запустил онлайн-переводы с иностранных карт VISA

"ПриватБанк" запустил онлайн-переводы с иностранных карт VISA
12:10 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:В "ПриватБанке" говорят, что запустили сервис, который поможет украинцам переводить деньги из-за рубежа с помощью карт VISA.

Крупнейший банк Украины "ПриватБанк" запустил сервис онлайн-переводов на карты своих клиентов с платежных карт VISA любого банка мира.

Как сообщили в пресс-службе банка, теперь можно мгновенно перевести деньги с карты зарубежного банка через веб- или мобильную версию Приват24, при этом для отправки перевода не обязательно быть клиентом "ПриватБанка" или регистрироваться в Приват24.

В банке отметили, что сервис будет удобным прежде всего для украинцев, работающих за рубежом, фрилансеров, а также родственников и друзей клиентов банка, проживающих за границей.

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Кроме того, новая услуга значительно упрощает жизнь родителям иностранных студентов, которые учатся в Украине, и украинским волонтерам, которые смогут свободно получать пожертвования из-за границы.

Также в банке отметили, что переводить деньги украинцам напрямую со своих карт VISA смогут и иностранцы, которые живут или приехали в Украину.

Также в банке сообщили, что отправить перевод можно в долларах, евро или гривне, и для этого достаточно знать номер карты получателя, а тариф за такой перевод составит 3% от суммы.

"ПриватБанк" (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Банк находится в собственности государства с декабря 2016 года.

Напомним, в Нацбанке говорят, что Украина сделала много для того, чтобы получить новую трехлетнюю программу с МВФ.

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ПриватБанк, Visa, Деньги, Денежные переводы.
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