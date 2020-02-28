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Первый офлайн-хаб: В Украине откроют центр консалтинга для предпринимателей

Первый офлайн-хаб: В Украине откроют центр консалтинга для предпринимателей
18:22 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости Бизнеса:В Украине откроют первый офлайн-хаб по консалтингу для предпринимателей.

Министерство цифровой трансформации планирует в апреле открыть первый офлайн-хаб для предпринимателей, где они смогут получать консультации по открытию и развитию бизнеса.

Об этом сообщила заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан в ходе презентации национальной онлайн-платформы "Дія.Бизнес".

"Когда мы затронули вопрос образования и консалтинга, у нас появилась идея сделать зоны консалтинга для предпринимателей. Это офлайн-места, куда каждый предприниматель мог бы обратиться и получить консультацию по одному из 12 разных направлений, начиная от валидации бизнес-идей, финансового менеджмента, маркетинга, поиска финансирования и других", - сказала Ионан. 

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Она отметила, что в Минцифры начали активно работать над этой идеей: провели опросы, собрали экспертную среду и создали документ "Жизненный цикл предпринимателя".

"В документе мы можем проследить каждый этап - от возникновения желания или потребности быть предпринимателем, когда он идет в семью, рассказывает о своей идее, где его отговаривают, а он собирается с силами… до момента выхода из бизнеса или его закрытия. И когда мы проанализировали эти этапы, мы увидели много дыр. В таком простом вопросе, как доступ к информации, удобных каталогов возможностей нет. Поэтому мы разделили проект "Дія.Бизнес" на 2 части – онлайн-платформа и сеть офлайн-хабов", - сообщила замминистра.

По ее словам, первая зона офлайн-консалтинга должна начать работу уже в апреле. А вскоре на портале будет запущена услуга открытия и закрытия ФОПа онлайн, которая сейчас тестируется.

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Как сообщалось ранее, Министерство цифровой трансформации презентовало национальную онлайн-платформу для предпринимателей "Дія.Бизнес". Портал будет работать в двух направлениях: информационная платформа и служба онлайн-консультаций.

Сейчас на сайте представлены каталог идей для бизнеса, шаблоны для создания своего дела, полезные кейсы, справочник предпринимателя, а также список необходимых юридических документов для открытия бизнеса.

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Украина, Бизнес, Финансы, Компании, Консалтинг, Предпренимательство.
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