НБУ оштрафовал три банка на миллион гривень

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины оштрафовал три банка за нарушение финансового мониторинга.

Национальный банк Украины по результатам проверок применил к АО "Первый инвестиционный банк", АО "А-Банк" и АО АКБ "Львов" штрафные санкции. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Первый инвестиционный банк оштрафован на 200 тыс. гривен за ненадлежащий анализ финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода.

Риск-ориентированный подход учитывает принадлежность банка к определенной категории с учетом его размера в банковской системе, характера и сложности операций, уровня рисков, присущих его деятельности, а также на основании определенной общей оценки SREP (Supervisory Review and Evaluation Process).

А-Банк получил письменное предостережение. НБУ постановил, что банк ненадлежащим образом исполняет обязанности разрабатывать, внедрять и постоянно с учетом законодательства обновлять внутренние документы по вопросам финмониторинга.

Также банк получил предупреждение за нарушение требований по идентификации, верификации, изучению клиентов, в том числе клиентов — национальных публичных деятелей, их близких лиц или связанных с ними лиц.

Также банк оштрафован на 400 тыс. гривен за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга выполнения запросов инспекционной группы.

Банк Львов оштрафован на 400 тыс. гривен за неосуществление надлежащего анализа финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода.

Напомним, НБУ создает Контактную группу денежного и валютного рынков для обмена информацией и мнениями с их участниками в отношении актуального состояния и путей развития этих рынков.