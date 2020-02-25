Нацбанк напечатал первую партию обновленных 200-гривневых банкнот

Новости Бизнеса:НБУ 25 ​​февраля 2020 года ввел в обращение обновленные банкноты номиналом 200 гривен, которые постепенно заменят в обращении банкноты старого образца.

Национальный банк Украины (НБУ) во вторник ввел в обращение обновленные банкноты номиналом 200 грн, которые постепенно заменят банкноты предыдущего образца, сообщается на сайте центробанка.

Согласно сообщению, центробанк планирует ввести в обращение около 5 млн обновленных 200-гривневых банкнот.

"С сегодняшнего дня банки могут получать обновленные банкноты номиналом 200 гривень в Национальном банке и выдавать их своим клиентам", – цитирует пресс-служба заместителя главы НБУ Сергея Холода.

В сообщении отмечается, что производители банкоматов, банковской счетной техники и программно-технических комплексов самообслуживания также могут получить новые 200-гривневые банкноты в банках или в НБУ для настройки оборудования.

Центробанк уточнил, что гражданам не нужно обменивать 200-гривневые банкноты старого образца на новые, так как рассчитываться ими можно неограниченное время. "Постепенно в обращении станет больше новых 200-гривневых банкнот в результате естественного износа банкнот старого образца", – пояснил центробанк.

В сообщении отмечается, что по дизайну новая купюра схожа с современными банкнотами номиналом 20, 50, 100, 500 и 1000 грн. Прежними останутся размер (75x148 мм) и преобладающий цвет банкноты (светло-розовый), при этом регулятор усилил ее защиту.

"Поворачивая банкноту в руках, можно легко проверить такой элемент защиты как оптически переменный элемент SPARK. Он должен постепенно менять цвет от пурпурного к золотисто-зеленому. Еще один важный элемент – "оконная" защитная лента; это частично внедренная в толщу бумаги полимерная лента, которая содержит цифровое изображение номинала банкноты и графический знак гривни", – сообщил Нацбанк, пояснив, что при смене угла наклона банкноты наблюдается кинетический эффект – смена направления движения ее фонового изображения.

На новой банкноте улучшена рельефность элементов печати, в том числе элемента для лиц с недостатками зрения. Кроме того, усовершенствована ультрафиолетовая и инфракрасная защита, а серийный номер черного цвета выполнен шрифтом с переменной высотой знаков и расположен вертикально вдоль правого края обратной стороны банкноты.

Как сообщалось, в декабре 2019 года центробанк ввел в обращение обновленные банкноты номиналом 50 грн и монеты номиналом 5 грн.

Нацбанк напомнил, что в середине 2020 года также планируется выпуск новых монет номиналом 10 грн.

Справка. В настоящее время законными средствами платежа в Украине являются купюры национальной валюты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 и 1 тысяча гривень, монеты номиналом 10, 25, 50 копеек, а также 1, 2 и 5 гривень.

Напомним, 25 октября 2019 года НБУ ввел в оборот новую 1000-гривневую купюру.

Национальный банк с 20 декабря 2019 года вводит на замену бумажных банкнот монеты номиналом 5 и начинает обновление банкнот номиналом 50 и 200 гривень, монеты в 10 гривень появятся с середины 2020 года.