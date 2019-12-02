Переход на новые монеты и банкноты: какие гривны заменят

Новости Бизнеса:Национальный банк с 20 декабря 2019 года вводит на замену бумажных банкнот монеты номиналом 5 и начинает обновление банкнот номиналом 50 и 200 гривень, монеты в 10 гривень появятся с середины 2020 года.

Нацбанк завершает переход на обновленный банкнотно-монетный ряд гривны. Это делается для защиты от подделок украинских денег, экономии средств для государства и удобства расчетов.

Защита от подделок

Современные технологии позволяют достаточно легко подделывать бумажные деньги. Сейчас фальшивки буквально заполонили Украину. Их можно получить в магазине, на рынке и даже в банке.

Как объясняет координатор Экспертной платформы НБУ Андрей Блинов, центробанки разных стран постоянно работают над усовершенствованием современных средств противодействия мошенничеству и производству фальшивых денег.

"Сейчас НБУ завершает смену линейки поколения денег. Еще в этом году будут выпущены обновленные 50 гривен, в следующем – 200 гривен новой серии. Это самая защищенная серия. Год от года происходит совершенствование различных защитных элементов, таких как Spark, банкнотная лента, других элементов, которые видно под инфракрасным освещением. И так делают все центробанки мира, выпускающие деньги", – рассказывает Блинов.

Бумажные деньги

Национальный банк, в борьбе с подделками, вводит монеты номиналом 5 и 10 гривен. Постепенно они заменят бумажные банкноты. Также в ближайшее время планируется ввести обновленные банкноты номиналом 50 и 200 гривен. На обновленных купюрах усовершенствуют систему защиты от подделок. В то же время, эти купюры по своему дизайну наследуют банкноты нового поколения гривны – номиналами 20, 100, 500 и 1000 гривен. Таким образом Нацбанк завершит оптимизацию текущего номинального ряда. Эта оптимизация продолжалась с 2014 года.

Главные даты:

20 декабря 2019 года – в обращении появятся монеты номиналом 5 гривен и обновленные банкноты номиналом 50 гривен;

25 февраля 2020 года – в обращение введут обновленные банкноты номиналом 200 гривен;

в середине 2020 года – введут в обращение монеты номиналом 10 гривен.

Однако потребителям не стоит пугаться, и в дальнейшем рассчитываться можно будет одновременно как старыми банкнотами, так и новыми монетами. Таким образом бумажные 1, 2, 5 и 10 гривен не будут изымать из обращения, поэтому ими будут рассчитываться, пока бумажные деньги не испортятся.

Выпуск банкнот нового номинала – 1000 гривен и постепенная замена купюр до 10 гривен монетами – следствие нескольких волн мощной инфляции. Достаточно вспомнить период 2014-15 годов, тогда инфляция в годовом измерении достигала 60% годовых.

По мнению Андрея Блинова, изменение банкнотно-монетного ряда – реакция на инфляцию, которая достаточно давно произошла. Эксперт добавляет, что в 2006 году в Украине был выпущен самый большой, до недавнего времени, номинал – 500 гривен. Средняя зарплата тогда была в десять раз меньше, чем сейчас. Соответственно – и цены.

"Нужно понимать: выпуск банкнот большего номинала означает не инфляцию в будущем, а в прошлом",– отмечает Блинов.

Еще один очень важный фактор – сегодня НБУ постоянно выводит некоторые деньги из оборота. Так происходит потому, что какое-то время национальный банк добавлял в параллельное обращение к банкнотам – монеты. Сегодня, в параллельном обращении находятся как банкноты в 1 гривну, так и монеты аналогичного номинала. Конечно, постепенно бумажные деньги будут выводить из обращения.

Зачем меняют деньги

Замена банкнот на монеты делается для достижения оптимального соотношения между качеством и количеством банкнот и монет в обращении, что будет соответствовать современным потребностям государства и экономики, а также мировому опыту. Объясняя такое решение глава НБУ Яков Смолий рассказывал, что в международной практике номинальные ряды имеют в среднем 12 номиналов денежных знаков.

Дело в том, что еще недавно в обращении было аж 7 единиц банкнот и монет. Это без купюры в тысячу гривен, которая стала 18 такой единицей. Соответственно, это очень длинный ряд. Если посмотреть, то в большинстве стран со стабильной финансовой системой, такой ряд составляет 10, 12, 14 единиц. В среднем длина такого банкнотно-монетного ряда – 12 единиц. НБУ постепенно приводит откорректированный банкнотно-монентний ряд к такому количеству. Будет 6 банкнот 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен. Соответственно, будет столько же монет. Это такие перспективы. К сожалению, они фиксируют то, что произошло с нашей экономикой в 2006, 2008, 2014 и 2015 годах, когда была достаточно высокая инфляция. Это логическая реакция на инфляцию тех лет.

Быстрое старение денег

Еще одна причина – быстрое "старение" денег. Ведь, если обычно купюры большого номинала 200 или 500 гривен люди держат в конвертах, кошельках, то есть в тех местах, где они меньше изнашиваются, мелочь нередко мнется где-то в карманах и быстро изнашивается. "Мелкие банкноты изнашиваются буквально за год-два, монеты могут находиться в обращении и 10-20 лет, без потерь внешнего вида. Это мировая практика. Добавлю, что есть и экономическая составляющая себестоимости – у нас монеты 1, 2, 5, 10 гривен недорогие и современные, стальные с гальванопокрытием никелем", – добавляет Андрей Блинов.

Переход части бумажных денег к монетам продолжается уже несколько лет. Это выгодно для бюджета: ведь свою прибыль НБУ впоследствии перечисляет в государственную казну.

"Фактически за счет того, что в предыдущие годы была высокая инфляция мы не пользовались мелкими монетами, поэтому их, в принципе, необходимо было выводить из обращения. Также монеты служат значительно дольше бумажных денег. Монета 25 и 30 лет будет служить, поэтому на впуске новых денег можно сэкономить. Это нормальный процесс", – резюмирует глава Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко