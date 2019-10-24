Смолий о новой купюре: Шесть лет НБУ не менял банкнотно-монетный ряд

Новости Бизнеса:Глава НБУ пояснил особенности новой банкноты в одну тысячу гривень, которая продолжает дизайн номинального ряда.

Новая банкнота в тысячу гривен, которая вводится в обращение в Украине завтра, будет иметь высокую степень защиты. Об этом заявил председатель Нацбанка Яков Смолий на брифинге, передает корреспондент.

"Шесть лет Национальный банк не менял банкнотно-монетный ряд. Мы делали большую коммуникацию относительно защитных элементов. Банкнота в 1000 грн продолжает дизайн номинального ряда, который у нас обновляется с 2014 года, и дополнительные элементы там также присутствуют, поскольку высшие номиналы имеют более высокие степени защиты", — отметил Смолий.

По его словам, НБУ хочет, чтобы потребители восприняли эту банкноту как нормальный платежного средства и использовали ее в повседневной жизни.

Напомним, Национальный банк с 25 октября 2019 года вводит в обращение банкноту нового высокого номинала — 1000 гривен.

Глава Нацбанка убежден, что попытки поменять законодательство ослабят финансовый регулятор.

Ранее в этот день Национальный банк Украины повысил прогноз роста реального ВВП Украины в текущем году до 3,5% с 3%, прогнозируемых ранее.

Ранее сообщалось, Национальный банк Украины продолжил цикл смягчения монетарной политики и с 25 октября снижает учетную ставку на 1 п.п. - до 15,5% годовых после ее снижения в сентябре до 16,5%.