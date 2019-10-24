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Смолий решительно против изменения закона о НБУ

Смолий решительно против изменения закона о НБУ
15:42 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook НБУ

Новости Бизнеса:Глава Нацбанка убежден, что попытки поменять законодательство ослабят финансовый регулятор.

Любые изменения в закон о Национальном банке могут привести к ослаблению институциональной независимости регулятора.

Об этом заявил журналистам глава НБУ Яков Смолий, комментируя инициативу главы Совета НБУ Богдана Данилишина расширить полномочия совета, в частности, дать ему право ветировать решения правления по учетной ставке.

"Любые изменения или попытки вмешаться, внести изменения могут привести к ослаблению институциональной независимости Национального банка, а также могут влиять на его операционную деятельность", - сказал Смолий.

Глава НБУ подчеркнул, что доработанный в 2015 году закон о Национальном банке соответствует лучшим традициям центральных банков мира, и потребности расширять полномочия Совета НБУ в этом вопросе нет.

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Как сообщалось, глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин считает целесообразным обратиться к Верховной Раде с предложением инициировать изменения в законодательство для расширения полномочий, в частности, контроля денежно-кредитной и монетарной политики регулятора.

Ранее в этот день Национальный банк Украины повысил прогноз роста реального ВВП Украины в текущем году до 3,5% с 3%, прогнозируемых ранее.

Ранее сообщалось, Национальный банк Украины продолжил цикл смягчения монетарной политики и с 25 октября снижает учетную ставку на 1 п.п. - до 15,5% годовых после ее снижения в сентябре до 16,5%.

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НБУ, Нацбанк, Яков Смолий, Закон о НБУ.
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