Как безопасно хранить деньги в банке: украинцам дали советы

Новости Бизнеса:Фонд гарантирования вкладов физлиц возместит средства в пределах гарантированной суммы.

В случае банкротства банка украинцы, которые хранят в нем деньги, могут получить не более 200 тыс. грн. Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) на странице в Facebook объяснил, как обезопасить средства в финучреждениях.

"Помните, одному лицу в одном банке возмещается сумма по вкладам вместе с процентами, но в пределах предельной суммы возмещения (200 тыс. грн)", – говорится в сообщении фонда.

Два правила для безопасного хранения средств:

Если в банке-банкроте вкладчик имел несколько счетов, средства, которые были на них, вместе с процентами суммируются и возмещаются в пределах гарантированной суммы (не более 200 тыс. грн на одного человека).

Если лицо имеет вклады в нескольких банках, то в случае банкротства банков ФГВФЛ возместит средства в пределах гарантированной суммы в каждом из них.

Напомним, Национальный банк Украины в рамках пилотного проекта в 2018 году выпустил немногим более 5 тыс. грн электронной гривни (e-гривни), в настоящее время продолжает исследовать возможность выпуска e-гривни в будущем.

Как сообщалось, объем наличных денег в обороте вне банковской системы Украины за январь сократился на 3,7% - до 370 млрд грн.