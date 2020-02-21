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е-гривна: НБУ изучает возможность выпуска цифровой гривны

е-гривна: НБУ изучает возможность выпуска цифровой гривны
11:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: НБУ via Flickr

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины изучает возможность выпуска собственной цифровой валюты - е-гривны.

Национальный банк Украины в рамках пилотного проекта в 2018 году выпустил немногим более 5 тыс. грн электронной гривни (e-гривни), в настоящее время продолжает исследовать возможность выпуска e-гривни в будущем, сообщил глава центробанка Яков Смолий, открывая конференцию "Цифровые валюты ЦБ" в Киеве в пятницу.

"Мы … готовы будем вернуться к этому вопросу, когда будем убеждены, что не только способны это реализовать с технологической точки зрения, но и это не помешает реализации нашего мандата - обеспечение ценовой и финансовой стабильности", – сказал он.

Смолий пояснил, что цифровая валюта НБУ для широкой общественности потенциально может полностью изменить ландшафт банковской системы. "Для населения это фактически как иметь счет непосредственно в центробанке. Следовательно, банковская система может перестать быть главным финансовым посредником, если большая часть населения перейдет на использование цифровой валюты центробанка вместо наличных и банковских счетов", – отметил глава НБУ.

В Украине стало меньше наличных денег

По его словам, с одной стороны, на уровень инфляции в стране это существенно не повлияет, так как цифровые валюты будут эмитировать центральные банки, контролирующие этот процесс. В то же время, с другой стороны, в случае неблагоприятных сценариев деньги клиентов могут перетекать с их банковских счетов в цифровые валюты центральных банков, что потенциально может создать проблемы для банка с ликвидностью или для устойчивости банковской системы в целом.

Смолий добавил, что, помимо еще несовершенных технологий, скептиков-центробанкиров беспокоит, как цифровая валюта может повлиять на трансмиссию монетарной политики, то есть на ее способность влиять на стоимость денег в экономике и, в конечном итоге, на инфляцию.

В то же время глава НБУ подчеркнул, что появление денег не только в бумажной, но и в цифровой форме - естественный шаг эволюции денег в современном мире, и использование наличных во многих странах, в том числе в Украине, сокращается. По его словам, вторая волна создания частными игроками криптоактивив - на этот раз стейблкоинов - не дает государственным регуляторам отдохнуть.

"В таких условиях центробанкам приходится искать пути, как удержать свою ведущую роль в платежной системе, обеспечивая доступ населения к деньгам центробанка, и при этом не помешать развитию инноваций в финансовом секторе", – описал ситуацию Смолий.

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По данным Банка международных расчетов, 80% центробанков мира работают над цифровой валютой. Половина из них уже перешла от исследований к практическим экспериментам, а каждый десятый центробанк, вероятно, выпустит собственную цифровую валюту для пользования общественностью в ближайшие три года, уточнил глава НБУ.

Он отметил, что Нацбанк Украины занял проактивную позицию и провел "пилот" e-гривни в 2018 году, потратив полгода на его подготовку и еще полгода - на активную стадию и анализ результатов. "В рамках пилота е-гривня имела четкое определение и форму применения. Мы рассматривали ее как национальную валюту, которая имеет одинаковую стоимость с наличными и безналичными, и как средство платежа, а не накопления", – уточнил Смолий.

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НБУ, Яков Смолий, е-гривна, Цифровая гривна, Цифровые валюты ЦБ.
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