Коронавирусный обвал: На Ближнем Востоке упал рынок акций

Новости Бизнеса:На Ближнем Востоке сильно обвалился рынок акций из-за коронавируса.

На фоне сообщений о новых случаях коронавируса на Ближнем Востоке резко упал рынок акций.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Акций на Ближнем Востоке резко упали после худшей недели цен на нефть с 2008 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обвал произошел на фоне объявления новых случаев коронавируса в регионе.

Показатель Дубая упал на 5,1% до самого низкого уровня с 2018 года, в то время как показатели в Саудовской Аравии, Абу-Даби и Египта увеличили потери с прошлой недели.

В Эр-Рияде акции Saudi Aramco упали до самого низкого уровня с момента первичного публичного размещения акций в декабре.

Как сообщает издание, падение цен на нефть будет оказывать давление на экономики стран Персидского залива, поскольку этот товар составляет значительную часть государственных доходов.

Сообщается также, что цены на нефть West Texas Intermediate упали на 16% на прошлой неделе до 44,76 доллара за баррель, в то время как нефть марки Brent ослабла до чуть менее 50 долларов за баррель.