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Фондовые торги в США закрылись падением индексов

Фондовые торги в США закрылись падением индексов
10:50 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Твиттер

Новости мира:На фондовом рынке США промышленные цены на нефть упали.

Фондовый рынок США завершил торги 28 февраля падением промышленных индексов и цен на нефть. Об этом следует из данных торгов.

На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones подешевел на 1,39%, достигнув 6-месячного минимума, индекс S&P 500 подешевел на 0,82%, индекс Nasdaq поднялся на 0,01%.

Цена барреля нефти сорта WTI вечером 28 числа достигла 45,25 доллара, потеряв 3,91% своей стоимости.

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Для нефть марки Brent торги завершились на уровне 50,08 доллара за фьючерс, потеря составила 3,19%.

Напомним, в Украине рынок электронных денег вырос более чем вдвое.

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США, Фондовый рынок, Dow Jones, Нью-Йоркская фондовая биржа.
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