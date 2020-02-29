Фондовые торги в США закрылись падением индексов

Новости мира:На фондовом рынке США промышленные цены на нефть упали.

Фондовый рынок США завершил торги 28 февраля падением промышленных индексов и цен на нефть. Об этом следует из данных торгов.

На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones подешевел на 1,39%, достигнув 6-месячного минимума, индекс S&P 500 подешевел на 0,82%, индекс Nasdaq поднялся на 0,01%.

Цена барреля нефти сорта WTI вечером 28 числа достигла 45,25 доллара, потеряв 3,91% своей стоимости.

Для нефть марки Brent торги завершились на уровне 50,08 доллара за фьючерс, потеря составила 3,19%.

Напомним, в Украине рынок электронных денег вырос более чем вдвое.