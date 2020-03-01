Программа "Доступные кредиты": с 1 марта начала работать новая функция

Новости Бизнеса:С 1 марта государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" включает дополнительную опцию – кредитные гарантии.

Госпрограмма "Доступные кредиты 5-7-9%", стартовавшая с февраля, стала открыта для предпринимателей, которые запускают дело с нуля, но, кроме идеи, не имеют достаточного залога, отчетности и истории деятельности. С 1 марта начинает работать новая функция госпрограммы – кредитные гарантии, сообщает пресс-служа Министерства финансов.

"С помощью запуска второго компонента программы "Доступные кредиты 5-7-9%" мы фактически разблокируем инструмент доступного кредитования для тех предпринимателей, на которых банки до этого не обращали внимания", – сказал директор Офиса администрирования проектов международного финансового сотрудничества министерства Руслан Гашев.

Чиновник подчеркнул, что действующий бизнес тоже сможет получить частичную гарантию, которая будет покрывать до 50% его кредита по программе.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров одобрил "Доступные кредиты 5-7-9%" 24 января. По предварительным оценкам Минфина, принять участие в программе в этом году смогут около 50 тыс. заемщиков. У них есть возможность получить до 1,5 млн грн кредита.

Средства по программе направят на удешевление кредитов путем частичной компенсации процентной ставки (1,5 млрд грн), а также на предоставление частичных гарантий конечным заемщикам (0,5 млрд грн).