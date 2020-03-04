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Уманский подал декларацию на должность министра финансов

Уманский подал декларацию на должность министра финансов
16:40 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:В новый Кабмин собираются 14 кандидатов, которые уже подали свои электронные декларации.

Экс-первый заместитель министра финансов Игорь Уманский претендует на должность главы Министерство финансов.

Об этом свидетельствует его декларация на сайте Национального агентства по противодействию коррупции.

Согласно декларации, Уманский прошлом году заработал 303 тыс. грн в качестве заработной платы в "Укргазбанка" и еще 40 тыс. грн - в ООО "Процар". Он также задекларировал более 95 тыс. грн на счетах в "Укргазбанка".

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41-летний Игорь Уманский дважды занимал должность первого заместителя министра финансов - в 2008-2010 годах в команде Виктора Пинзеника, после освобождения которого исполнял обязанности министра, и в 2014-2015 годах в команде министра Натальи Яресько.

Напомним, Сводный платежный баланс Украины в январе-2020 сведен с профицитом $906 млн.

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Минфин, Укргазбанк, Игорь Уманский.
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