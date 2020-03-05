НБУ за месяц пополнил резервы на $700 миллионов

Новости Бизнеса:В этот период регулятор купил 734 млн долл. и продал 45 млн долл.

Национальный банк Украины за февраль пополнил международные резервы посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 689 млн долл.

Как сообщается на сайте НБУ, в этот период регулятор купил 734 млн долл. и продал 45 млн долл.

С начала года, за январь-февраль, Нацбанк пополнил резервы посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 787 млн долл.

Как сообщалось, Национальный банк Украины в 2019 году Нацбанк пополнил резервы посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке 7,9 млрд долл.

Напомним, Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за январь 2020 года сократился в долларовом эквиваленте на 0,9 млрд долл., или на 1,1%, до 83,4 млрд долл.