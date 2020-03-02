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На сколько сократился государственный долг Украины

На сколько сократился государственный долг Украины
10:18 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: НБУ via Flickr

Новости Бизнеса:В гривневом эквиваленте госдолг за этот период вырос на 4% - до 2,1 трлн грн.

Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за январь 2020 года сократился в долларовом эквиваленте на 0,9 млрд долл., или на 1,1%, до 83,4 млрд долл.

Как сообщается на сайте Министерства финансов, в гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период вырос на 80,7 млрд грн, или на 4%, - до 2,079 трлн грн.

Как сообщалось, объем государственного и гарантированного государством долга Украины за 2019 год вырос в долларовом эквиваленте на 6,05 млрд долл., или на 7,7%, до 84,36 млрд долл.

В гривневом эквиваленте объем госдолга за год сократился на 170,17 млрд грн, или на 7,8%, - до 1,998 трлн грн. На начало текущего года отношение государственного и гарантированного государством долга к ВВП составило 50%.

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Напомним, доходы государственного бюджета в феврале были выполнены на 95,3% от росписи.

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НБУ, Валюта, Госдолг, Экономика Украины.
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