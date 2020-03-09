Скачать
Понедельник, 09.03.2020
Дело MH17: сколько времени понадобится суду для принятия решения
Дело MH17: сколько времени понадобится суду для принятия решения
Совет ЕС ограничивает работу из-за коронавируса
Совет ЕС ограничивает работу из-за коронавируса
Этот день в истории футбола: миланскому Интеру - 112 лет (Видео)
Этот день в истории футбола: миланскому Интеру - 112 лет (Видео)
Полнолуние в Деве 9 марта: заговоры на деньги и богатство
Полнолуние в Деве 9 марта: заговоры на деньги и богатство

Советы инвесторам после смены состава Кабмина: в Concorde Capital уточнили позицию компании

Советы инвесторам после смены состава Кабмина: в Concorde Capital уточнили позицию компании
14:44 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: КМУ

Новости Бизнеса:В компании Concorde Capital отметили, что ранее опубликованные рекомендации инвесторам не являются официальной позицией компании.

В инвестиционной компании Concorde Capital заявляют, что недавние рекомендации ее аналитиков для инвесторов в связи со сменой правительства в Украине не являются официальными.

Об этом идет речь в заявлении гендиректора Concorde Capital Игоря Мазепы, опубликованном на официальном сайте компании.

Мазепа подчеркнул, что мнение независимых аналитиков в последнем отчете об украинских бондах не совпадает с его мнением и не является официальной позицией Concorde Capital.

"Я как СЕО Concorde Capital пока отношусь нейтрально позитивно к смене правительства. Считаю, что новое правительство это, скорее, новые возможности, чем дополнительные риски. Поэтому Concorde не дает никаких новых рекомендаций инвесторам, отличных от тех, что были до смены правительства", - заявил Игорь Мазепа.

Разумков опроверг информацию об испортившихся отношениях с Зеленским

Как сообщал ТСН, ранее Concordе Capital обнародовала аналитический отчет с рекомендациями для инвесторов, в котором предостерегала от вложений в гособлигации, пока от МВФ не появится положительное решение по кредиту.

В частности, в документе отмечалось, что одним из ключевых последствий перестановок в Кабмине являются риски популистской политики вместо структурных реформ и возвращение контроля над принятием решений олигархами.

Разумков объяснил, почему произошла смена правительства

"Мы рекомендуем инвесторам избегать государственного долга (как внутреннего, так и внешнего - ред.), хотя бы пока не поступит четкое и однозначно положительное сообщение от МВФ об Украине", - писала компания.

4 марта Верховная Рада приняла отставку Алексея Гончарука и его правительства. За соответствующий проект постановления № 3158 проголосовали 353 депутата. Новым премьер-министром Украины стал Денис Шмигаль. Также Верховная Рада утвердила персональный состав нового Кабинета министров.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Инвестиции, Кабмин, Concorde Capital, Игорь Мазепа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какую миссию уготовила вам судьба: древний китайский тест "Ханьцзы"
02 В Сирии произошло масштабное ДТП: 32 погибших, более 70 раненых
03 Резкое оживление на рынке недвижимости в Киеве: в чем причины и что покупают
04 Кашель как рукой снимет: что нужно пить при простуде
05 Коалиция с ОПЗЖ: в "Слуге народа" дали комментарий
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус наступает: Ватикан закрывает музеи
Коронавирус наступает: Ватикан закрывает музеи
Ситуация в ООС: боевики применили запрещенное вооружение
ООС: боевики применили запрещенное оружие
В Румынии у границы с Украиной произошло землетрясение
В Румынии у границы с Украиной произошло землетрясение
Пятницы 13 в 2020 году: когда наступят и что важно знать об этих днях
Пятницы 13 в 2020 году: когда наступят и что важно знать об этих днях
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь