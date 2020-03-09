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Разумков опроверг информацию об испортившихся отношениях с Зеленским

Разумков опроверг информацию об испортившихся отношениях с Зеленским
09:50 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Спикер Рады Дмитрий Разумков говорит, что у него очень хорошие отношения с президентом Владимиром Зеленским.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что у него с президентом Владимиром Зеленским "достаточно хорошие отношения".

Об этом он сказал в интервью на канале "Украина 24", которое было обнародовано вечером 8 марта. На вопрос, остается ли он в команде президента, Разумков ответил утвердительно.

Кроме того, на вопрос относительно мнения, в частности, в некоторых материалах СМИ, что якобы у него сложные отношения с президентом, и якобы спикер может покинуть свою должность, председатель ВР отметил: "Не знаю, кто о чем пишет, кто о чем говорит, но мне кажется, что у меня достаточно хорошие отношения с Владимиром Александровичем. И в плане профессиональной деятельности, и в личном плане. Это мое личное мнение, я думаю, что президент его разделяет".

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Председатель ВР также напомнил, что свое членство в партии "Слуга народа" он не приостанавливал, а только покинул должность председателя партии.

"Партийная работа занимает очень много времени. И кто этим занимался, кто занимался партстроительством, кто занимался избирательными кампаниями, хорошо понимает, что это съедает 26 часов в сутки из 24-х. Поэтому параллельно объединять партийную работу с деятельностью председателя Верховной Рады - это невозможно, поскольку и эта работа отнимает очень много времени", - отметил он.

Напомним, Давид Арахамия не видит оснований собирать еще одно заседание Рады на следующей неделе.

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Верховная Рада, ВР, Спикер ВР, Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков.
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