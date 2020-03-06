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Арахамия о заседании Рады на следующей неделе: Может быть, но сейчас оснований нет

Арахамия о заседании Рады на следующей неделе: Может быть, но сейчас оснований нет
15:34 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Арахамия не видит оснований собирать еще одно заседание Рады на следующей неделе.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявляет, что в настоящее время нет оснований для проведения внеочередного заседания Верховной Рады на следующей неделе.

Об этом он сказал в комментарии журналистам.

Однако, по словам Арахамия, "теоретически на следующей неделе внеочередное заседание может быть. Но сейчас никаких для этого признаков нет". При этом он добавил, что "это по состоянию на сейчас".

На вопрос по поводу слухов, что якобы такое заседание должно было состояться сегодня и он даже собирал подписи, поскольку для проведения внеочередного заседания необходимо минимум 150 подписей народных депутатов, Арахамия ответил, что действительно помогал собирать подписи для проведения внеочередного заседания фракции "Европейская солидарность".

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По его словам, на этом заседании, в частности должно было рассматриваться заявление по событиям во время Революции достоинства. "Да, собирали подписи для проведения заседания по поводу годовщины Майдана, по Крыму и так далее. Собирали, собирали, но недособирали", - заявил Арахамия.

На вопрос, что и он участвовал в сборе подписей, Арахамия ответил: "Я собирал, они меня попросили как бывшего "порохобота".

При этом он пошутил, что боялся буллинга, если бы отказался помочь собирать подписи.

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Арахамия напомнил, что для проведения внеочередного заседания, в частности для назначения генерального прокурора Украины, необходимо внесение кандидатуры президентом Украины, обсуждение ее фракциями и на заседании профильного комитета, а уже потом - рассмотрение в сессионном зале.

Как известно, на этой неделе прошли два внеочередных заседания ВР. Необходимость таких заседаний связана с тем, что парламент до сих пор не завершил рассмотрение законопроекта о рынке земли, соответственно, на очередном заседании ВР не может рассматривать другие вопросы повестки дня.

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Верховная Рада, Слуга народа, Давид Арахамия.
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