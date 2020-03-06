Премьер: Кабмин будет сформировано в ближайшее время

Новости Украины:Глава правительства отметил, что сейчас он проводит собеседования и Кабмин доукомплектуют в ближайшее время.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль проводит собеседования с кандидатами на вакантные должности министров, чтобы определить, кого из них предложить Верховной Раде для назначения.

Об этом глава правительства сказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"На данный момент провожу собеседования. Правительство будет сформировано безотлагательно в ближайшее время, как только будут подобраны правильные, качественные и ответственные кандидатуры", - сказал Шмыгаль.

Как сообщалось, 4 марта Верховная Рада на внеочередном заседании поддержала отставку Премьер-министра Алексея Гончарука и назначила Шмыгаля главой правительства. Также парламент тогда утвердил состав нового правительства, но четыре должности министров остались вакантными.

В частности, по словам Шмыгаля, это должности руководителей Министерства образования и науки, Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Министерства культуры.