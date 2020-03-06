Заседание Рады: Час вопросов к новому правительству Шмыгаля (Видео)

Новости Украины:Новоназначенный Кабинет министров Украины сегодня впервые отчитается на часе вопросов к правительству.

Верховная Рада сегодня, 6 марта, начала свою работу с часа вопросов к новому правительству.

Новый премьер-министр Денис Шмыгаль с трибуны рассказывает о планах нового Кабмина.

В частности он отметил, что правительству нужно делать 100 шагов навстречу бизнесу, чтобы он почувствовал себя дома, мог делать свою работу, создавать рабочие места и платить налоги.

Позже нардепы продолжат рассматривать поправки, поданные депутатами к законопроекту о рынке земли, который рассматривается во автором о чтении.

Для рассмотрения в первом о чтении нардепам предложены изменения в Уголовный кодекс Украины относительно уточнения признаков отдельных преступлений в сфере служебной деятельности.

На повестке дня также постановления о парламентских слушаниях на темы: "Проблемы формирования прожиточного минимума в Украине", "Об основах государственной политики устойчивого развития Украины" и "Состояние реализации основ антикоррупционной политики в Украине".

Напомним, 5 марта Шмыгаль провел первое заседание своего Кабмина. На заседании рассматривали технические кадровые вопросы.

Как сообщалось, 4 марта Шмыгаль стал новым премьер-министром Украины. Также Верховная рада утвердила состав его правительства. До этого нардепы проголосовали за отставку правительства Алексея Гончарука.