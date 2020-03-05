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Вреховная Рада отправила в отставку генпрокурора Руслана Рябошапку

Вреховная Рада отправила в отставку генпрокурора Руслана Рябошапку
19:58 Сегодня Телеграф Укринформ Фото:rada.gov.ua

Новости Украины:По результатам голосования ВРУ выразила недоверие к генпрокурору Рябошапке и отправила его в отставку.

Верховная Рада Украины выразила недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

За соответствующее решение проголосовали 179 депутата во время внеочередного заседания в четверг. 

Как сообщалось, накануне в ВР зарегистрировали проект постановления №3154 о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке. Проект подписали более 100 народных депутатов, в том числе - от фракции "Слуга народа".

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В пояснительной записке к постановлению указано, что за более чем полгода пребывания в должности Рябошапка "не продемонстрировал какой-либо активности в расследовании противоправной деятельности высших должностных лиц государства, за время его каденции ни одно резонансное досудебное расследование, а также - по топ-чиновникам, не доведено до конца, ни один обвинительный акт по таким делам в суд не направлен и, как следствие, приговоров судом не вынесено".

В частности, в записке упоминаются производства относительно экс-секретаря СНБО Олега Гладковского, городского председателя Львова Андрея Садового, бизнесмена Вадима Альперина и о деятельности дочерних компаний Burisma в Украине. 

Верховная Рада 29 августа 2019 года назначила Руслана Рябошапку на должность генерального прокурора. До этого он работал заместителем главы Офиса Президента.

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Во время президентских выборов Рябошапка был советником Владимира Зеленского по правоохранительной и антикоррупционной политике, а до этого работал в НАПК.

На посту генпрокурора он инициировал реформирование ведомства. 19 сентября прошлого года парламент принял закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры".

Закон также предусматривает уменьшение максимального количества работников органов прокуратуры с 15 тыс. до 10 тыс. лиц. 

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Реформа ведомства началась с аттестации прокуроров Генеральной прокуратуры и включала в себя проверку прокуроров и создание Офиса Генерального прокурора. Заявления о намерении пройти аттестацию написали 1083 прокурора Генеральной прокуратуры. Из них успешно прошли три этапа 610 прокуроров, то есть 56%. 

В марте начался второй этап реформы прокуратуры, который предусматривает переаттестацию прокуроров областных прокуратур и создание на их основе региональных прокуратур.

В июне переаттестацию должны были пройти прокуроры местных прокуратур.

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Верховная Рада, Украина, ВРУ, Руслан Рябошапка.
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