Вреховная Рада отправила в отставку генпрокурора Руслана Рябошапку

Новости Украины:По результатам голосования ВРУ выразила недоверие к генпрокурору Рябошапке и отправила его в отставку.

Верховная Рада Украины выразила недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

За соответствующее решение проголосовали 179 депутата во время внеочередного заседания в четверг.

Как сообщалось, накануне в ВР зарегистрировали проект постановления №3154 о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке. Проект подписали более 100 народных депутатов, в том числе - от фракции "Слуга народа".

В пояснительной записке к постановлению указано, что за более чем полгода пребывания в должности Рябошапка "не продемонстрировал какой-либо активности в расследовании противоправной деятельности высших должностных лиц государства, за время его каденции ни одно резонансное досудебное расследование, а также - по топ-чиновникам, не доведено до конца, ни один обвинительный акт по таким делам в суд не направлен и, как следствие, приговоров судом не вынесено".

В частности, в записке упоминаются производства относительно экс-секретаря СНБО Олега Гладковского, городского председателя Львова Андрея Садового, бизнесмена Вадима Альперина и о деятельности дочерних компаний Burisma в Украине.

Верховная Рада 29 августа 2019 года назначила Руслана Рябошапку на должность генерального прокурора. До этого он работал заместителем главы Офиса Президента.

Во время президентских выборов Рябошапка был советником Владимира Зеленского по правоохранительной и антикоррупционной политике, а до этого работал в НАПК.

На посту генпрокурора он инициировал реформирование ведомства. 19 сентября прошлого года парламент принял закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры".

Закон также предусматривает уменьшение максимального количества работников органов прокуратуры с 15 тыс. до 10 тыс. лиц.

Реформа ведомства началась с аттестации прокуроров Генеральной прокуратуры и включала в себя проверку прокуроров и создание Офиса Генерального прокурора. Заявления о намерении пройти аттестацию написали 1083 прокурора Генеральной прокуратуры. Из них успешно прошли три этапа 610 прокуроров, то есть 56%.

В марте начался второй этап реформы прокуратуры, который предусматривает переаттестацию прокуроров областных прокуратур и создание на их основе региональных прокуратур.

В июне переаттестацию должны были пройти прокуроры местных прокуратур.