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Путин и Эрдоган достигли договоренности касательно сирийского Идлиба

Путин и Эрдоган достигли договоренности касательно сирийского Идлиба
20:14 Сегодня Телеграф Украинская Правда

В Москве в ходе встречи президента Турции Эрдогана и Владимира Путина была достигнута договоренность по ситуации в сирийском Идлибе.

В четверг в Москве состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его российского коллеги Владимира Путина, в ходе которой была достигнута договоренность относительно сирийского Идлиба.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Daily Sabah.

Подробности договоренности скоро будут обнародованы, отмечает издание.

Президент РФ заявил Эрдогану, что потери в Идлибе понесла не только Турция

Турецкая и российская делегации провели дипломатические переговоры о возможном прекращении огня на севере Сирии. 

Встреча прошла на фоне растущей напряженности в Северной сирийской провинции Идлиб, где поддерживаемый Россией режим Башара Асада нанес удар по мирным жителям и турецких солдатах, что повышает вероятность прямого столкновения между российскими и турецкими силами. 

За почти трехчасовым саммитом двух президентов последовала межпарламентская встреча.  

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Оба лидера подчеркнули необходимость достижения договоренности в начале переговоров в Кремле. 

"Мы должны говорить о той ситуации, которая сложилась на сегодняшний день, чтобы ничего подобного больше не повторилось, и чтобы это не разрушило российско-турецкие отношения, к которым я и, как я знаю, вы тоже очень бережно относитесь", - сказал Путин.

Эрдоган заявил, что принятые на встрече решения ослабят напряженность в регионе и в Турции.

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Перед визитом в Россию Эрдоган выразил надежду, что переговоры 5 марта в Москве должны привести к немедленному прекращению огня в Сирии. 

Эскалация боевых действий в сирийской провинции Идлиб, где Россия поддерживает наступление армии президента Башара Асада, а Турция поддерживает повстанцев, грозит прямым противостоянием двух крупных иностранных государств.

После обострения конфликта в сирийской провинции Идлиб и гибели десятков турецких военных Турция объявила об открытии своих границ в ЕС, и тысячи беженцев возобновили попытки незаконно попасть в Грецию.

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Турция, Россия, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Идлиб.
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