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В Сирии лагерь беженцев был атакован войсками РФ, 16 человек погибли (Фото 18+, Видео)

В Сирии лагерь беженцев был атакован войсками РФ, 16 человек погибли (Фото 18+, Видео)
18:44 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Скриншот

Новости мира:В Сирии лагерь беженцев подвергся воздушной атаке российских войск, не менее 16 человек погибли и 18 пострадали.

Российские войска разбомбили птицеферму неподалеку Маррат Мисрина в Сирии, где находились беженцы из других районов.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на турецкие СМИ.

В результате атаки россиян погибли 16 мирных жителей, по меньшей мере 18 пострадали. Поиски раненых и погибших продолжаются.

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По информации Управления гражданской обороны Сирии, было нанесено несколько авиаударов.

Под завалами предположительно находятся еще 4-5 человек.

В Twitter начали появляться первые фотографии последствий атаки России.

Свидетели отмечают, что часть беженцев бежала из южной части Идлиба и запада Хамы.

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Сирия, Беженцы, Россия, СМИ, Погибшие, Пострадавшие, Авиаудар.
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