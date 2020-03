В Сирии лагерь беженцев был атакован войсками РФ, 16 человек погибли (Фото 18+, Видео)

Российские войска разбомбили птицеферму неподалеку Маррат Мисрина в Сирии, где находились беженцы из других районов.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на турецкие СМИ.

В результате атаки россиян погибли 16 мирных жителей, по меньшей мере 18 пострадали. Поиски раненых и погибших продолжаются.

По информации Управления гражданской обороны Сирии, было нанесено несколько авиаударов.

Под завалами предположительно находятся еще 4-5 человек.

The scene of the heinous Russian attack this morning.

Utter destruction ...https://t.co/qPt99c5vrM https://t.co/MxRxGLj5kf

— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) March 5, 2020