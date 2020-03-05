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Президент РФ заявил Эрдогану, что потери в Идлибе понесла не только Турция

Президент РФ заявил Эрдогану, что потери в Идлибе понесла не только Турция
19:33 Сегодня Телеграф Укринформ

Путин заявил Эрдогану, что вовремя бомбардировок в Идлибе пострадала не только армия Турции, но и Сирии.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что при бомбардировке в сирийской провинции Идлиб потери понесла не только армия Турции, но и Сирия.

Об этом он заявил на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом перед переговорами в Москве, которую в прямом эфире транслировали турецкие СМИ. 

"К сожалению, как я уже говорил вам в телефонном разговоре, никто, в том числе сирийские военнослужащие, не знали о месте их (турецких военных - ред.) нахождения. В это же время, сирийские военнослужащие также пострадали. Сирия понесла серьезные потери. Поэтому нам нужно обязательно серьезно проговорить всю ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день, чтобы ничего подобного не повторялось и чтобы это не разрушало турецко-российские отношения", - сказал Путин. 

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Он также выразил соболезнования по поводу гибели турецких военнослужащих в Идлибе.

В то же время Эрдоган подчеркнул необходимость принятия решений, которые позволят урегулировать ситуацию.

"Наша сегодняшняя встреча из-за переговоров по Идлибу имеют большое значение. В регионе сейчас очень напряженная ситуация. Уверен, что наши правильные решения и шаги, предпринятые сегодня, облегчат ситуацию", - сказал президент Турции.

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Он также пояснил, почему встреча проходит в Москве, а не в Турции, как планировалось.

"Как известно, мы должны были провести эту встречу в Турции. Мы решили принять ваше приглашение приехать сюда, учитывая вашу работу по поправкам к конституции", - сказал Эрдоган.

Как сообщалось, ситуация в провинции Идлиб в очередной раз обострилась в ночь на 28 февраля, когда поддерживаемые Россией силы режима Асада атаковали с воздуха турецкие подразделения, в результате чего погибли 33 военнослужащих. Вскоре турецкие военные начали операцию "Весенний щит" в Идлибе в ответ на авиаудары режима Асада.

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Турция, РФ, Владимир Путин, Встреча, Реджеп Тайип Эрдоган.
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