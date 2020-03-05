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ЕС будет принять "все меры" и защищать границы от беженцев

ЕС будет принять "все меры" и защищать границы от беженцев
10:01 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Государства - члены ЕС полны решимости "эффективно защищать внешние границы Евросоюза".

Совет министров ЕС по иностранным делам, заседание которого состоялось в Брюсселе, назвал неприемлемыми попытки Турции использовать миграционное давление для достижения собственных политических целей.

Резолюция, принятая по итогам встречи министров, обнародована на сайте Европейского совета.

"Совет ЕС признает миграционное бремя и риски, с которыми сталкивается Турция на собственной территории, и содержательные усилия, которые она предпринимает, принимая 3,7 млн беженцев и мигрантов. В то же время Совет ЕС решительно отвергает использование Турцией миграционного давления для политических целей. Такая ситуация на внешних границах ЕС не является приемлемой", - отмечается в документе.

Европейские министры выразили ожидания, что Анкара в полной мере будет выполнять условия Совместного заявления ЕС - Турция от 2016 года. По их словам, этот документ принес существенные результаты и помог Турции разместить на своей территории мигрантов и беженцев.Таким образом, продолжение сотрудничества и выполнение обязательств по этому соглашению отвечает интересам как ЕС, так и Турции.

"ЕС и страны-члены сохраняют решимость в эффективной защите внешних границ. К незаконному пересечению границы не будет толерантного отношения. В этом контексте ЕС и страны-члены будут принимать все надлежащие меры в соответствии с законодательством. Не следует поощрять мигрантов рисковать собственной жизнью во время попыток незаконного пересечения границы по морю или по суше. Совет ЕС призывает правительство Турции и всех акторов и организации на местах учитывать эту позицию и предотвращать распространение ложной информации", - заявили министры.

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В резолюции отдельно подчеркивается, что ЕС будет продолжать активную борьбу с таким явлением как контрабанда людьми.

"Совет ЕС выражает солидарность с Грецией, Болгарией и Кипром, а также другими странами-членами, которые также могут быть поражены миграционной кризисом, включая поддержку усилий по охране внешних границ. ЕС будет продолжать тесно сотрудничать с партнерами в регионе Западных Балкан в регулировании миграционных потоков", - говорится в решении министров.

Следующий Совет министров ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел состоится 13 марта. На нем рассмотрят вопрос помощи Греции. Совет ЕС совместно с Еврокомиссией будут продолжать мониторинг ситуации и координировать действия, в частности посредством Интегрированного политического механизма ответа на кризисы.

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Мигранты, ЕС, Беженцы, Турция, Башар Асад, Идлиб, Война в Сирии.
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