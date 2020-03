Попали под обстрел: Береговая охрана Греции открыла огонь по лодке с мигрантами

Греческая береговая охрана открыла огонь в сторону лодки с мигрантами с целью не допустить пересечения ими границы.

Об этом сообщает BBC.

"Появились кадры, на которых греческие береговые охранники стреляют в море возле лодки с мигрантами, пытаясь заставить плавсредство вернуться в Турцию", - говорится в сообщении.

Мигрантов на другой лодке на побережье разъяренные жители греческого острова Лесбос встречали криками "Идите вон!".

В сети Twitter также появилось видео инцидента."Шокирующие кадры, опубликованные сегодня Турцией, показывают, как греческая береговая охрана терроризирует лодку, переполненную беженцами. Европа 2020 года …", - пишут в сети.

Shocking footage released by Turkey today showing Greek coastguard terrorising a boat full of refugees. Europe in 2020. pic.twitter.com/yFz7wvxadO

— Loveday Morris (@LovedayM) March 2, 2020