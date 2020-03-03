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Попали под обстрел: Береговая охрана Греции открыла огонь по лодке с мигрантами

Попали под обстрел: Береговая охрана Греции открыла огонь по лодке с мигрантами
15:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter.com

Новости мира:В Греции береговая охрана открыла огонь по мигрантам на лодке с целью не допустить пересечения границы.

Греческая береговая охрана открыла огонь в сторону лодки с мигрантами с целью не допустить пересечения ими границы.

Об этом сообщает BBC.

"Появились кадры, на которых греческие береговые охранники стреляют в море возле лодки с мигрантами, пытаясь заставить плавсредство вернуться в Турцию", - говорится в сообщении. 

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Мигрантов на другой лодке на побережье разъяренные жители греческого острова Лесбос встречали криками "Идите вон!".

В сети Twitter также появилось видео инцидента."Шокирующие кадры, опубликованные сегодня Турцией, показывают, как греческая береговая охрана терроризирует лодку, переполненную беженцами. Европа 2020 года …", - пишут в сети. 

Как сообщалось, правительство Греции решило направить военные корабли к островам в Эгейском море для усиления охраны государственной границы от возможного "вторжения" мигрантов.

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У границ Турции ожидают 1,5 миллиона беженцев из провинции Идлиб, ищущих убежища, Турция не намерена сдерживать их на своей территории, если они захотят переместиться в страны ЕС. Количество мигрантов, которые перешли в последние дни из Турции на греческую территорию, достигла 130 469 человек.

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Мигранты, Греция, Турция, Обстрел, Стрельба.
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