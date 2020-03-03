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Пути нет: Германия говорит, что беженцы не попадут в ЕС

Пути нет: Германия говорит, что беженцы не попадут в ЕС
10:01 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:В Бердине заявляют, что для беженцев, которые "штурмуют" турецко-греческую границу, путь в Европу закрыт.

Для беженцев, которые собираются на турецко-греческой границе, путь в Евросоюз закрыт.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW, об этом вечером в понедельник, 2 марта, сообщил представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

"Мы переживаем сейчас на внешних границах Евросоюза и Турции, на суше и на море, ситуацию, которая вызывает серьезное беспокойство. Мы видим беженцев и мигрантов, которым турецкая сторона сказала, что их путь в ЕС открыт, что, разумеется, не соответствует действительности", - заявил Зайберт.

На вопрос, справедливо ли высказывание канцлера Ангелы Меркель о том, что 2015 год не должен повториться, которое она сделала после недавнего миграционного кризиса, представитель правительства ответил утвердительно.

Миллионы беженцев: Эрдоган предупредил Европу

Меркель во время выступления в понедельник в Берлине назвала неприемлемым открытие границы Турцией для беженцев в направлении ЕС. По словам канцлера, стремление Анкары добиться большей поддержки Евросоюза в этом вопросе понятно, однако "абсолютно неприемлемо", что этой цели пытаются достичь "на спинах беженцев".

Эрдоган в понедельник предупредил Европу, что "миллионы мигрантов и беженцев" скоро отправятся к ее границам. Он выступил с заявлением после того, как объявил, что Турция больше не может выполнять соглашение с ЕС 2016 года по сдерживанию беженцев.

Греция заявила, что около тысячи мигрантов достигли ее восточных Эгейских островов с утра воскресенья.

Напомним, Греческая полиция применила слезоточивый газ к мигрантам на границе с Турцией.

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Сирия, Германия, ЕС, Беженцы, Турция, Штеффен Зайберт, Война в Сирии.
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